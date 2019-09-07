موعد التشكيل الوزاري الجديد في السودان 2019

اكدت مصادر صحفية في الخرطوم ، إن مجلس السيادة برئاسة الرئيس عبدالفتاح البرهان أصدر مراسيم دستورية باعتماد أسماء الوزراء الجدد في التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك.

وقال عضو مجلس السيادة الفريق شمس الدين كباشي، إن مجلس السيادة اعتمد ٢٠ وزارة و٦ وزراء دولة للحكومة الجديدة، لافتًا إلى اعتماد ١٩ وزيرًا من أصل ٢٠، مضيفا: تم اعتماد مدني عباس مدني لوزراة التجارة والصناعة».

واشار عضو المجلس إلى أن قوى الحرية والتغيير لديهم تحفظات على وزير الثروة الحيوانية وسيجتمعون حولها مع رئيس الوزراء ونحن رأينا أن لا يتم تأخير إعلان الحكومة.

ومن الجدير ذكره، كان قد عقد اجتماع مغلق بين الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في السودان، والمجلس السيادي الذي يترأسه الفريق عبدالفتاح البرهان، تمهيدا لإعلان القائمة النهائية للتشكيل الوزاري.

ومن المقرر أن يعلن حمدوك، اليوم الخميس، تشكيلة حكومته الانتقالية، وذلك بعد مشاورات مكثفة أجراها مع قوى الحرية والتغيير والمجلس السيادي.