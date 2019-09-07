نتيجة مباراة البرازيل ضد كولومبيا مساء امس

أقيمت مساء أمس الجمعة 6-9-2019، مباراة بين البرازيل وكولومبيا ، فى إطار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم أوروبا المقبلة "يورو 2020" كما انتهت المباراة بالتعادل.

سجل نيمار هدفًا حاسما فى المباراة الودية التى جمعت البارزيل وكولمبيا، امس وانتهت بالتعادل 2/2 على ملعب "هارد روك ستاديوم" في ميامي بأمريكا ضمن استعدادات الفريقين لتصفيات كأس العالم 2022.

وعاد نيمار للمشاركة مع البرازيل منذ تعرضه لإصابة في الكاحل مطلع يونيو الماضي غاب على إثرها عن بطولة كوبا أميركا التي توج بها السليساو، وسط جماهيره.

ومن الجدير ذكره، افتتح كاسيميرو التسجيل للبرازيل بهدف فى الدقيقة 19، قبل أن يسجل منتخب كولومبيا ثنائية حملت توقيع لويس موريل في الدقيقتين 25 "ركلة جزاء" و34، قبل أن يخطف نيمار هدف التعادل فى الدقيقة 58.

كما ظهر لأول مرة هذا الموسم بعدما تغيب عن كل مباريات باريس سان جيرمان لارتباطه بالرحيل عن الفريق فى الانتقالات الماضية لكنه فشل فى مغادرة فرنسا حيث كان قريبًا من العودة إلى برشلونة، وسط اهتمام أيضًا من نادى ريال مدريد.

وتألق نيمار أمام 65 ألف مشجع في ميامي حيث صنع الهدف الأول لكاسيميرو وسجل الثانى الذى منح فريقه التعادل بعدما كان متأخرًا 2/1.