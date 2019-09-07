موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي والسعودية اليوم السبت 7/9/2019

يواجه منتخب مصر منتخب السعودية الأولمبي ، اليوم السبت الموافق 7-9-2019 ، على أرض ملعب استاد السويس ، في مباراة ضمن اطار كأس الامم الافريقية 2019 .

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ، وتمام التاسعة بتوقيت السعودية وفلسطين، وذلك بواسطة الحكم المصري احمد الغندور، ومن الجدير ذكره ان المباراة ستكون واحدة من أفضل المباريات بين المنتخب المصري ومدربه شوقي غريب، والمنتخب السعودي الأولمبي ومدربه سعد الشهري.

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي أسماء 28 لاعبا هم رباعي حراس المرمى عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير ، و فى خط الدفاع: أسامة جلال، محمود برعي، محمد عبد السلام، محمود صابر "الجزار"، أحمد رمضان "بيكهام"، كريم العراقي ، و الوسط محمد صادق، أحمد أبو الفتوح، أحمد أيمن، أحمد سعيد، أكرم توفيق، إبراهيم عبد القوي، محمد غنام و إمام عاشور، ناصر ماهر، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، أحمد حمدي، رمضان صبحي و فى الهجوم صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي، عمر مرموش ، وتم إستبعاد العراقي و عبد القوي مؤخراً بسبب الإصابة إلى جانب ثنائى الزمالك مصطفي محمد و إمام عاشور لمشاركتهم مع الزمالك فى نهائى كأس مصر.

شهدت الاجتماعات الاخيرة لشوقى غريب مع اللاعبين ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة من أجل تقديم أفضل صورة قبل بطولة الأمم و أنه سيتم إستبعاد أي لاعب مستهتر أو لا يعي أهمية المرحلة المقبلة خاصة أن الجميع ينتظر من هذا الجيل التتويج باللقب وتصحيح صورة المنتخب الاول بعد خروجه من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى اقيمت بمصر عقب الهزيمة أمام جنوب أفريقيا بهدف ، كما حذر غريب من قوة المنتخب السعودي الفائز ببطولة أسيا وأن هذا الفريق يضم عناصر جيدة.