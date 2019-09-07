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الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة مصر الوسطى

  • فلسطين اليوم
  • 14:48 - 07 سبتمبر 2019
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة مصر الوسطى الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة مصر الوسطى
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عملت الشركة القابضة لكهرباء مصر على توفير خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر الإنترنت من شأنها مساعدتك في معرفة فاتورة الكهرباء الخاصة بك ومعلومات اخري.

وهناك عدة خطوتها أعلنتها وزارة الكهرباء والطاقه للمواطنين الذين يبحثون عن دفع فاتورة الكهرباء شهريا اليكترونيا،  سنقدم لكم جميع خطوات الاستعلام على فاتورة الكهرباء في هذا المقال. 

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

الطريقة الأولي

  • قم بالدخول الي موقع وزارة الكهرباء
  • اذهب إلى قسم الخدمات ومنه اضغط كلمة استعلام فواتير
  • قم باختيار محافظتك والتي أيضا يوجد بها العداد
  • ثم قم بإدخال بياناتك وأملأ الخانات المطلوبة للاستعلام عن الفاتورة

الطريقة الثانية

  • في هذه الطريقة سوف تدخل إلى موقع الشركة القابضة للبترول.
  • قم بإدخال المحافظة والمدينة التي يوجد بها العداد.
  • ثم قم بإدخال رقم الاشتراك الخاص بك الموجود على فاتورة الكهرباء وهذا الرقم مكون من عشر أرقام.
  • ثم قم بالضغط علي كلمة إظهار الفواتير.
  • كما يمكنك تقديم تظلمات الخاصة بالفواتير علي نفس الموقع.
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