رابط الاستعلام عن صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 2019

اعلنت وزارة العمل والتنمية المصرية عن طريقة ورابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة 1441، وذلك من خلال الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم الطلب ورقم السجل المدني.

يعد الاستعلام عن صرف مساعدة مقطوعة الضمان الاجتماعي من أبرز الخدمات التى يتم البحث عنها فى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فهذه المساعدات مقدمة فى الأساس للأسر المتوسطة داخل المملكة العربية السعودية حتى يتمكنوا من مواجهة الغلاء وأسعار السلع.

وتستهدف هذه المساعدة المقطوعة مساعدة الأسر الفقيرة والتى لا تملك دخل مرتفع بين أفرادها، ولذلك نجدها أحوج ما يكون إلى هذه المساعدات التى تبلغ 30 ألف ريال سعودي كحد أقصي سنوياً حيث لا تُصرف هذه المساعدة للفرد الواحد إلا مرة واحدة سنوياً.

الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة 1441:

الأرامل.

‏الأيتام.

‏المطلقات.

‏أسر السجناء.

‏الأسر ذات الدخل المحدود.

‏حالات العجز الدائم والمؤقت.

‏السيدات التي هجرها زوجها.

شروط التقديم على المساعدة المقطوعة 1441:

لا يقل عمر المتقدم عن 35 عاما.

أن يكون من الأسر محدودة الدخل.

لا يملك المتقدم سجلات تجارية.

الدخل الشهري للمتقدم محدود ويتم كتابته عند التسجيل.

رابط الضمان الاجتماعي من هنا