"تعليم النمسا" يحظر الحجاب في المدارس الابتدائية

حظرت وزارة التعليم النمساوية، ارتداء الحجاب كليا أو جزئيا في المدارس الابتدائية، وتفعيل إجراءات قضائية بحق المخالفين من الطلاب والمعلمين.

ووفق المصادر الاعلامية، أن الوزارة أرسلت تعميما لإدارات المدارس الابتدائية، يحتوي معلومات مفصلة عن قانون حظر الحجاب في المدارس الابتدائية الصادر قبل 4 شهور، متوعدة أنه سيتم رفع دعاوى قضائية ضد المعلمين الذين لا يطبقون الحظر.

وينص التعميم على حظر الرموز الدينية أو الإيديولوجية التي تقضي بتغطية الرأس بالكامل، معتبرا أن تغطية شعر الرأس يعتبر مخالفا للقانون.

ويشير التعميم، إلى أن إظهار الجزء الأمامي من شعر الرأس وتغطية القسم المتبقي يعتبر أيضا مخالفا للقانون، ويستدعي أيضا إجراءات جزائية، مشددًا على أنه في حال لم يتم تنفيذ الحظر، فسيتم اتخاذ إجراء ضد المعلمين بسبب "إساءة استخدام المنصب".