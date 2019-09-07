اضراب المعلمين يوم الاحد فى الاردن 2018

أعلن نائب نقيب المعلمين الأردنيين، الدكتور ناصر النواصرة، عن بدء إضراب يوم غدا الأحد، بعد تجاهل الحكومة للمهلة التي منحتها إياها النقابة.

وطالبت النقابة الأجهزة الأمنية بالإفراج عن عشرات المعلمين المعتقلين من المشاركين في الاعتصام، وقالت إن "الأجهزة الأمنية رفضت الإفراج عنهم بكفالة".

كما واصرت النقابة على الحصول على علاوة مهنية بنسبة 50% كانت قد اتفقت عليها في عام 2014 مع حكومة رئيس الوزراء الأسبق عبد الله النسور، بينما ترى الحكومة الأردنية أن هذه العلاوة ستكبد خزينة الدولة مبلغ 112 مليون دينار، وهو مبلغ غير متوفر حسب وزير التربية والتعليم.

ومن الجدير بالذكر، ان النواصرة امهل الحكومة، سابقا ، نصف ساعة لفتح الطرق باتجاه الدوار الرابع، وإلا فإن يوم الأحد سيكون إضرابا شاملا في مدارس المملكة كافة.

يذكر أن السلطات الأردنية حشدت أعدادا كبيرة من أفراد الأجهزة الأمنية على الطرق الخارجية لمنع وصول المعلمين الأردنيين من كافة محافظات المملكة إلى العاصمة عمان، للمشاركة في الاعتصام النقابي أمام مقر الحكومة، للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية للمعلمين.

ويأتي قرار الإضراب في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التصريحات المتبادلة بين الحكومة، ممثلة بوزارتي التربية والتعليم والداخلية من جهة، وبين نقابة المعلمين من جهة أخرى.