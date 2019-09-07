نشرت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، رابط فحص الأسماء المستفيدة من المنحة المالية القطرية بواقع 100 دولار لـ 100 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة .

بدأت اللجنة القطرية بصرف مساعدات نقدية، يوم الأحد 25 أغسطس 2019 لـ60 ألف أسرة فقيرة في القطاع بواقع 100$ لكل أسرة.

وذكرت أن عملية التوزيع ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات القطاع، للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

وأوضح السفير العمادي أن زيادة أعداد المستفيدين من منحة المساعدة النقدية لهذا الشهر تأتي في إطار التخفيف عن أهالي غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها وتزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد لطلبة المدارس والجامعات الفلسطينية.

وتمول قطر مشاريع تبلغ تكلفتها أكثر من 400 مليون دولار، لصالح إقامة مشاريع تتعلق بالبنية التحتية والإسكان في القطاع، بالإضافة لمشاريع إعمار.

وهذه المرة السابعة التي تصرف فيها قطر منحة مالية بمبلغ 100 دولار لآلاف الأسر المحتاجة في القطاع، في وقت يُعاني فيه سكان الشريط الساحلي من واقع اقتصادي ومعيشي غاية في التعقيد بسبب الحصار الإسرائيلي والعقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية.

رابط فحص 100 دولار المنحة القطرية 2019 من هنا