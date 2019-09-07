مشعشع: نلتزم بالتعاون مع لجنة تحقيق الفساد

أكد المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، سامي مشعشع، التزام الوكالة بالتعاون مع لجنة التحقيق الأممية المكلفة بخصوص تهم الفساد داخل أونروا.

ودعا مشعشع في تصريح إذاعي، إلى الفصل بين الفساد في الوكالة وتفويض عملها الذي تستغله بعض الدول لأهداف سياسية.

ويواجه بعض مسؤولي وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا تهم أخلاقية، مما دفع مسؤولي الوكالة الدولية إلى فتح تحقيق في هذا الملف الذي اعتبر "أمر خطير".

وأشار مشعشع إلى أن "محاولات إدخال تعديلات على نص تجديد الولاية عبر تعريف اللاجئ الفلسطيني وأعداد اللاجئين الفلسطينيين، معتبرا إياه "فاشلة ولن تنجح".

وشدد على أن الوكالة تبذل جهودا لتجديد تفويض عملها لثلاثة أعوام مقبلة في الأمم المتحدة.

وقال: "إن الوكالة تعمل بالتعاون مع الدبلوماسية الفلسطينية والأردنية وجامعة الدول العربية لحشد الدعم السياسي والمالي وتجديد تفويض عملها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة في الأمم المتحدة".

واعتبر مشعشع أن "الجهود مهمة في هذا الوقت للحفاظ على الوكالة لتقديم خدماتها للاجئين، معربا عن أمله أن يصار إلى التجديد وبقاء ولاية الوكالة وتعريف اللاجئ والأعداد كما هي".

ومن المقرر التصويت على تجديد ولاية أونروا خلال الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 74 في نيويورك المقررة الشهر المقبل، ويتخللها كذلك اجتماعات للجهات المانحة للوكالة الدولية.