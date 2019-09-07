اعلنت وكالة الأونروا لغوث وتشغيل اللاجئين عن رابط الفحص والاستعلام عن موعد تسليم المساعدات الغذائية "كابونات الأونروا" الخاصة بأصحاب البطاقات الصفراء والبيضاء للدورة الجديدة من العام 2019.

واكدت الأونروا على جميع المستفيدين من هذه المساعدات الغذائية بضرورة الفحص المباشر عن موعد استلام الكابونة الخاصة بهم إلكترونيا عبر الانترنت ، من خلال ادخال رقم التسجيل ، ومن ثم التعرف على موعد الاستلام للدورة الجديدة.

كما دعت الأونروا من جميع المستفيدين الراغبين باستلام الكابونة الخاصة بهم إحضار المعلومات التالية في اليوم المحدد لاستلام الكابونة:

1.تاريخ الكابونة

2. نوع الكابونة

3. رقم الدفتر

4. رقم الصفحة

ومن الجدير ذكره، أن الهدف الأساسي من إطلاق الرابط يهدف للتقليل من الإزدحام أثناء عمليات تسليم الكابونات لمستحقيها سواء البطاقات الصفراء أو البيضاء على حد سواء ، منوهةً إلى أن خدمة فحص الكابونة غير متوفرة في مراكز التوزيع.

وتأسست وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لتعمل كوكالة مخصصة ومؤقتة، على أن تجدد ولايتها كل ثلاث سنوات لغاية إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية. ومقرها الرئيسي في فيينا وعمان.

وتقدم وكالة الغوث مساعدات غذائية لحوالي 1.3 مليون لاجئ فلسطيني، منهم مليون يتلقون مساعدات منتظمة، والذين يدخلون في دائرة الفقر المدقع”.

رابط فحص الكابونة الوكالة 2019