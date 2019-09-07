سعر الكتكوت الابيض اليوم السبت فى مصر

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية اليوم السبت 7-9-2019، استقرارا ملجوظا وذلك بعد موجة التراجع التى تشهدها اسعار الدواجن في مصر خلال الفترة الحالية والتى تسبب فيها ركود حركة البيع في الاسواق ،الامر الذي تسبب في حالة من ركود الاسواق وارتفاع اسعار الاعلاف وخسائر فادحة للمربين وتستمر هذه الحالة بعدعيد الاضحى المبارك وننشر فيما يلي اسعار الدواجن والبيض في الاسواق وفقا

في السياق نفسه، اصدرت وزارة الزراعة مؤخرا قرارا جديدا لمواجه التراجع الكبير في اسعار الدواجن خلال الفترة الحالية والذي يتضمن وقف استيراد كل المنتجات من دواجن كاملة ومصنعات الدواجن؛ لتوجيه كامل طاقة السوق المحلية لاستهلاك المنتج المحلي بصورة حصرية.

من المتوقع ان ترتفع الاسعار على خلفية هذا القرار بنحو من 2 إلى 5 جنيهات للكيلو، ويستهدف هذا القرار ايضا بحسب وزارة الزراعة إنعاش السوق من جديد والحد من فارق السعر الذي يستفيد منه الوسيط، ولا يستهدف المستهلك بأى حال من الأحوال.

أسعار الدواجن اليوم:

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 20.00 جنيه 20.50 جنيه لحم ساسو كيلو 33.00 جنيه 33.50 جنيه لحم بلدي كيلو 35.00 جنيه 35.50 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم: