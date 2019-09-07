اسعار الذهب اليوم السبت في العراق 2019

شهدت أسعار الذهب في العراق اليوم السبت، استقراراً ملحوظا، بمحلات الصاغة والأسواق المحلية ، فلا يزال سعر الذهب أو المعدن الأصفر يمثل أحد الاهتمامات البحثية اليومية للمواطن العربي، نتيجة احتفاظ الذهب بقيمته عبر الزمن، نظرًا لأنه أحد الاستثمارات الاقتصادية الأكثر أمانًا على المستوى العربي والدولي.

أسعار الذهب في العراق: