اسعار الذهب اليوم السبت في العراق 2019

شهدت أسعار الذهب في العراق اليوم السبت، استقراراً ملحوظا، بمحلات الصاغة والأسواق المحلية ، فلا يزال سعر الذهب أو المعدن الأصفر يمثل أحد الاهتمامات البحثية اليومية للمواطن العربي، نتيجة احتفاظ الذهب بقيمته عبر الزمن، نظرًا لأنه أحد الاستثمارات الاقتصادية الأكثر أمانًا على المستوى العربي والدولي.
أسعار الذهب في العراق:
|الوحدة
|دينار عراقي
|دولار أمريكي
|اسعار الذهب عيار 24
|57,721 دينار
|$48.50
|سعر الذهب عيار 22
|52,911 دينار
|$44.46
|اسعار الذهب عيار 21
|50,507 دينار
|$42.44
|اسعار الذهب عيار 18
|43,291 دينار
|$36.38
|سعر الذهب عيار 14
|33,671 دينار
|$28.29
|سعر الذهب عيار 12
|28,860 دينار
|$24.25
|اسعار أوقية الذهب
|1,795,115 دينار
|$1,509
|اسعار جنيه الذهب
|404,055 دينار
|$339.54
|اسعار كيلو الذهب
|57,720,740 دينار
|$48,505