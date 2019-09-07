اسعار ومواصفات سيارة سوناتا 2020 في السعوديه

اعلنت صالات عرض السيارات في السعودية عن وصول هيونداي سوناتا الجديدة في وكالات هيونداي بالسعودية الناغي والمجدوعي والوعلان.

حسب مصادر رسمية للشركة ، يستند الجيل الثامن من سوناتا على المنصة الجديدة التي يدعم تصميمها وسلامتها وكفاءتها وقوتها وتجربة أدئها ، كما تنوي هيونداي توسيع استخدام هذه المنصة في موديلاتها القادمة.

تعتبر هيونداي سوناتا الجديدة، محاولة جديدة من الصانعة الكورية للخروج عن الانطباع الشائع بكون سياراتها تقليدية ومحافظة، لتستهدف عوضاً عن ذلك الجميع بفضل تصميمها الجريء وأنظمتها الذكية لمساعدة السائق.

تأتي السيارة بمحرك 2.5 لتر 4 سلندر بقوة 180 حصان بنظام دفع أمامي وناقل أوتوماتيكي 8 سرعات، اما استهلاك الوقود فكل 14.9 كم يستهلك ١ لتر من البنزين.

هيونداي طرحت سوناتا الجديدة في السوق الكوري لتمثل بداية جيل جديد للسيدان الأكثر رواجاً في كوريا.. ولطالما كانت سوناتا سيارة أيقونية في سوقها المحلي على مدار عقود، بأكثر من 1.54 مليون نسخة مباعة هناك حتى الآن.

ومن الجدير ذكره، حصلت سوناتا 2020 على عدد من أنظمة مساعدة السائق الجديدة، مثل راصد النقطة العمياء، والذي يقوم بمسح المنطقة المحيطة بالسيارة والتي لا يمكن رؤيتها عادةً عبر مرآة الروية الخلفية المعتادة، مع نظام جديد متطور للمساعدة على البقاء في الحارة، مع قدرته على تحديد السرعة القصوى للسيارة أوتوماتيكياً تبعاً لحدود السرعة في المناطق المختلفة.

كما وحصلت السيارة أيضاً على نظام ذكي للمساعدة على الركن، والذي يسمح للسيارة بركن نفسها أو طلبها من موقع ركنها عن بعد بدون وجود سائق وراء المقود.

كما تأتي السيارة بست فئات تبدأ اسعارها من مايقارب ٨٨ الف ريال الى ١٣٠ الف ريال شاملة الضريبة.