اسعار العملات صباح اليوم في السودان اليوم السبت 7/9/2019

شهد سعر الجنيه السوداني خلال الأسابيع القليلة الماضية ارتفاعات نسبية، تجاوزت في مجملها حاجز 35% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي، ففي ظل حكم الرئيس البشير كان يتم تداول أسعار الجنيه السوداني مقابل الدولار بمتوسط يزيد بقليل عن 70 جنيه في السوق الموازية، أما الآن فمتوسط أسعار الجنيه السوداني خلال الأيام القليلة السابقة يتداول بسعر 50 جنيه في المتوسط لكل دولار.

أسعار العملات الأجنبية والعربية صباح اليوم السبت في بنك السودان المركزي :

العملة شراء بيع الدولار 45.0000 45.2250 الين الياباني 0.4220 0.4241 الجنيه الاسترليني 55.0863 55.3617 الفرنك السويسري 45.7364 45.9651 الدولار الكندي 34.0471 34.2173 كرونة السويدية 4.6247 4.6478 الكرونة النرويجية 4.9865 5.0114 الكرون الدنماركي 6.6533 6.6866 الدينار الكويتي 147.2513 147.9876 الريال السعودي 11.9987 12.0587 الدرهم الاماراتي 12.2529 12.3142 الريال القطري 12.3599 12.4217 الدينار البحريني 119.3317 119.9284 ريال عماني 116.8528 117.4371 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 61.1816 61.5060 الدولار الحسابي (مصر) 3.2500 3.2898 اليورو 49.6125 49.8606

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء اليوم السبت 7/9/2019 :