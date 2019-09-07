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اسعار العملات صباح اليوم في السودان اليوم السبت 7/9/2019

  • فلسطين اليوم
  • 12:47 - 07 سبتمبر 2019
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شهد سعر الجنيه السوداني خلال الأسابيع القليلة الماضية ارتفاعات نسبية، تجاوزت في مجملها حاجز 35% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي، ففي ظل حكم الرئيس البشير كان يتم تداول أسعار الجنيه السوداني مقابل الدولار بمتوسط يزيد بقليل عن 70 جنيه في السوق الموازية، أما الآن فمتوسط أسعار الجنيه السوداني خلال الأيام القليلة السابقة يتداول بسعر 50 جنيه في المتوسط لكل دولار.

أسعار العملات الأجنبية والعربية صباح اليوم السبت في بنك السودان المركزي :

العملة شراء بيع

الدولار

45.0000

45.2250

الين الياباني

0.4220

0.4241

الجنيه الاسترليني

55.0863

55.3617

الفرنك السويسري

45.7364

45.9651

الدولار الكندي

34.0471

34.2173

كرونة السويدية

4.6247

4.6478

الكرونة النرويجية

4.9865

5.0114

الكرون الدنماركي

6.6533

6.6866

الدينار الكويتي

147.2513

147.9876

الريال السعودي

11.9987

12.0587

الدرهم الاماراتي

12.2529

12.3142

الريال القطري

12.3599

12.4217

الدينار البحريني

119.3317

119.9284

ريال عماني

116.8528

117.4371

الوحدة النقدية لدول الكوميسا

61.1816

61.5060

الدولار الحسابي (مصر)

3.2500

3.2898

اليورو

49.6125

49.8606

أسعار العملات  الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء اليوم السبت 7/9/2019 :

العملة سعر الصرف
 دولار أمريكي 68.50 جنيها ( التعاملات البنكية 71.50 )
 ريال سعودي 18.50 جنيها
درهم إماراتي 19.40 جنيها
سعر الدولار الرسمي 45.50 جنيه
اليورو 78.00 جنيه
الجنيه الإسترليني 90.50 جنيه
 ريال قطري 19.30 جنيه
الجنيه المصري 3.90 جنيه

 

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