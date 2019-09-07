اسعار العملات صباح اليوم في السودان اليوم السبت 7/9/2019

شهد سعر الجنيه السوداني خلال الأسابيع القليلة الماضية ارتفاعات نسبية، تجاوزت في مجملها حاجز 35% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي، ففي ظل حكم الرئيس البشير كان يتم تداول أسعار الجنيه السوداني مقابل الدولار بمتوسط يزيد بقليل عن 70 جنيه في السوق الموازية، أما الآن فمتوسط أسعار الجنيه السوداني خلال الأيام القليلة السابقة يتداول بسعر 50 جنيه في المتوسط لكل دولار.
أسعار العملات الأجنبية والعربية صباح اليوم السبت في بنك السودان المركزي :
|العملة
|شراء
|بيع
|
الدولار
|
45.0000
|
45.2250
|
الين الياباني
|
0.4220
|
0.4241
|
الجنيه الاسترليني
|
55.0863
|
55.3617
|
الفرنك السويسري
|
45.7364
|
45.9651
|
الدولار الكندي
|
34.0471
|
34.2173
|
كرونة السويدية
|
4.6247
|
4.6478
|
الكرونة النرويجية
|
4.9865
|
5.0114
|
الكرون الدنماركي
|
6.6533
|
6.6866
|
الدينار الكويتي
|
147.2513
|
147.9876
|
الريال السعودي
|
11.9987
|
12.0587
|
الدرهم الاماراتي
|
12.2529
|
12.3142
|
الريال القطري
|
12.3599
|
12.4217
|
الدينار البحريني
|
119.3317
|
119.9284
|
ريال عماني
|
116.8528
|
117.4371
|
الوحدة النقدية لدول الكوميسا
|
61.1816
|
61.5060
|
الدولار الحسابي (مصر)
|
3.2500
|
3.2898
|
اليورو
|
49.6125
|
49.8606
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء اليوم السبت 7/9/2019 :
|العملة
|سعر الصرف
|دولار أمريكي
|68.50 جنيها ( التعاملات البنكية 71.50 )
|ريال سعودي
|18.50 جنيها
|درهم إماراتي
|19.40 جنيها
|سعر الدولار الرسمي
|45.50 جنيه
|اليورو
|78.00 جنيه
|الجنيه الإسترليني
|90.50 جنيه
|ريال قطري
|19.30 جنيه
|الجنيه المصري
|3.90 جنيه