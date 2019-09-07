موعد بدء الدراسة والإجازات الرسمية خلال العام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني ، في مصر، أن إجمالي عدد أيام الدراسة الفعلية للعام الدراسي 2019/2020 ، يبلغ 205 أيام لمرحلة رياض الاطفال والصفين الاول والثاني الابتدائي ، بينما يبلغ 200 يوم فقط لتلاميذ الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي ، وذلك بعد حذف أيام الجمعة والاجازات الرسمية.

وواوضحت الوزارة ، إن الفصل الدراسي الاول عدد ايامه 111 يوما لتلاميذ رياض الاطفال والصفين الاول والثاني الابتدائي ، و104 أيام للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي.

أما بالنسبة لعدد أيام الفصل الدراسي الثاني ، فأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى أنه يبلغ 94 يوما لمرحلة رياض الاطفال والصفين الاول والثاني الابتدائي ، و96 يوما للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي.

وكشفت الوزارة ايضا ، عن موعد إجازة نصف العام حيث ستكون أسبوعان وذلك من 25 يناير 2020 حتى 6 فبراير 2020.

واعلنت الوزارة عن إجازات في الفصل الدراسي الأول وهي: عيد القوات المسلحة يوم الأحد 6 أكتوبر 2019، والمولد النبوي الشريف يوم السبت 9 نوفمبر 2019، وعيد الميلاد المجيد يوم الثلاثاء 7 يناير 2020.

واضافت ايضا إجازات الفصل الدراسي الثاني 2020 ستكون : يوم شم النسيم الموافق يوم الاثنين 20 أبريل 2020 ، وعيد تحرير سيناء يوم السبت 25 أبريل 2020 ، وعيد الفطر المبارك من السبت 23 مايو 2020 حتى الثلاثاء 26 مايو 2020.

ومن الجدير ذكره، ان موعد بدء الدراسة طبقا للخريطة الزمنية الجديدة للعام الدراسي 2019-2020 لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول والثاني الأبتدائي ستكون يوم الأربعاء 11-9-2019 ، أما باقي المراحل الدراسية تبدأ في 21/9/2019.