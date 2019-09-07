تحميل تطبيق zao الصيني zao apk زاو الجديد 2019 مجانا

يعتبر تطبيق (ZAO) احد افضل التطبيقات للأندرويد الذي أنتشر بشكل كبير خلال 3 أيام فقط مثل تطبيق FACEAPP - فيس أب الشهير حيث نشهد اليوم أطلاق تطبيق جديد يسمى ZAO الذي تم أصدار في نهاية الشهر السابق حيث أصبح ضمن قائمة التطبيقات الأكثر تحميلآ من متجر التطبيقات النسخة الصينية والخاص بشركة أبل – APPEL.

يتيح تطبيق (ZAO) للمستخدمين تبديل وجوههم بالمشاهير أو نجوم الرياضية أو أي شخص آخر ضمن مقطع فيديو، وهو تطبيق صيني جديد، حيث وأثار تطبيق (ZAO) انتقادات حول قضايا الخصوصية، وسلط الضوء على زيادة شعبية مثل هذه التطبيقات من قبل بعض المستخدمين، وكيف تثير تقنيات الذكاء الاصطناعي مخاوف جديدة تحيط بالتحقق من الهوية.

رابط تحميل تطبيق zao مع الشرح

ويتصدر تطبيق (ZAO) قائمة التطبيقات المجانية على متجر آي أو إس في الصين، وساعدت شعبيته في وصول تطبيق آخر لتبديل الوجه يسمى يانجي (Yanji) إلى المركز الخامس في القائمة.

كما وتم تطوير التطبيق بواسطة شركة مملوكة بالكامل لشركة خدمات البث المباشر Momo Inc، واشترك المستهلكون في (ZAO) عبر رقم الهاتف، مع تحميل صور وجوههم الملتقطة بواسطة هواتفهم الذكية.

ويمكن للمشتركين بعد ذلك الاختيار من بين مجموعة من مقاطع الفيديو الخاصة بالمشاهير، حيث يتم تبديل وجوههم بوجوه المشاهير، ومشاركة مقاطع الفيديو مع أصدقائهم. في إشارة إلى الوجوه الشهيرة في التطبيق تشمل مشاهير صينين وعالميين.

وذكرت نسخة سابقة من اتفاقية المستخدم الخاصة بالتطبيق أن المستهلكين الذين يحملون صورهم إلى (ZAO) يوافقون على تسليم حقوق الملكية الفكرية لوجوههم، مع السماح للتطبيق باستخدام صورهم لأغراض تسويقية.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتمتع فيها تطبيقات تبديل الوجه بشعبية سواء في الصين أو في جميع أنحاء العالم، لكن قدرة تطبيق (ZAO) على الدمج السلس والسريع للوجوه في مقاطع الفيديو هو ما جعله يبرز.

ومن الجدير ذكره، انه يمكن من خلال ZAO أستبدال وجوه المستخدمين داخل التطبيق بوجه شخص آخر من خلال الفيديوهات المصورة في ثواني معدودة حيث يمكن وضع صورتك الشخصية داخل التطبيق وعلى أي شخصية تريد على أحد الفنانين والمشاهير المنتشرة عبر الأنترنت.

مما جعل خبراء التطبيقات والهواتف الذكية بخوف من أنتهاك لخصوصية الكثيرين وخاص مستخدمي التطبيق ZAO ومن سوء أستخدامه في تزييف الصور وتركيبها على اشخاص أخرين.

وفي سياق مختلف، يوجد في التطبيق ز العديد من الاستخدامات وذلك غير الاستخدام العادي المعروف الذي شرحناه، كما يمكن لبعض الاشخاص ان يستخدمو تطبيق Zao في تشويه سمعة اي شخص وذلك عن طريق تركيب صور اي بنت في فيديو اباحي ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي وبذلك يكون استخدام التطبيق انتهاك لبعض الناس والمشاهير.

تعمل وسائل الاعلام حاليا بمحاولة الهجوم على تطبيق زاو على انه تطبيق خطير لكنها لم تقم بمهاجمة التطبيقات التي تستخدم نفس التقنيات مثل تطبيق فيس اب وتطبيق يوكيمون جو و تحدي 10yearschalleges والسبب يرجع الى ان التطبيق تم تطويره في الصين، كما نعرف فان الصين دائما تسبق كل الدول ومن ضمنها امريكا بخطوات في مجال التقنيات والتكنولوجيا الحديثه فعندما قامت روسيا باطلاق تطبيق faceapp الذي يمكن من خلالها ان تجعل صورتك تبدو اكبر سنا او اصغر او تقوم بتحويل الجنس.

يمكنك كم خلال تطبيق zao ان تقوم بتركيب صورة واحدة على فيديو مباشر وهو امر صعب ومستحيل في السابق ان يتم من خلال تطبيق واحد فقط لكن كان خبراء المونتاج والتصميم يحتاجون لأكثر من 4000 صورة للوجه من جميع الاتجاهات حتى يتمكنو من صناعة فيديو واحد فقط لكن الان من خلال صورة واحدة يمكنك تزييف اي فيديو والتلاعب به وتغيير كل شي في ثواني معدوده