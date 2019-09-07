عدد ايام اجازة اليوم الوطني السعودي 1441 -2020

أعلنت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، عن الموعد الرسمي لإجازة اليوم الوطني السعودي 1441، والذي يوافق 23 من شهر سبتمبر.

وكشفت الوزارة عن الموعد الرسمي للاجازة في اليوم الوطني على ان تكون أربعة أيام كاملة، تبدأ في يوم الجمعة 20 سبتمبر/ 21 محرم، وتنتهي في يوم 23 سبتمبر/ 24 محرم، حيث حرصت المملكة أن تضم يوم الأحد 22 سبتمبر/ 23 محرم بالإجازات الرسمية وإسعاد المواطنين والتخفيف عنهم ضغوط وأعباء العمل.

يعتبر العيد الوطني من أفضل الأيام في المملكة العربية السعودية، حيث يحتفل كافة قاطني المملكة بتوحيد الملك عبد العزيز آل سعود للمملكة منذ 89 عام، كان في 17 من جمادي الأول لعام 1351 هجرياً، خلال هذا اليوم يتم التجهيز لاحتفالات كبيرة في كافة الأرجاء بالمملكة لتجهيز مؤتمرات صحفية، وكذلك دعوة الشخصيات الهامة من أجل التواجد بحفلات يتم خلالها إلقاء الخطب والتذكير بتاريخ العيد الوطنى السعودي الذي يفتخر به كل سعودي موجود علي أرض المملكة، سنتعرف الآن علي موعد أجازة ذلك اليوم في كافة المصالح

يعتبر الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود هو أول من قام بالاحتفال باليوم الوطني وذلك في عام 2005، ذلك العام الموافق الدكرى رقم 75 لليوم الوطني، وقد جعل من ذلك اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكل العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص، وقد اعتاد المواطنين على الاحتفال وحضور الفعاليات المقامة في هذا اليوم بكافة أرجاء المملكة، وتبادل الرسائل والتهاني.