اعط شواهد من القران الكريم على الوظائف الاعرابيه التاليه، يبحث الكثير من طلاب الصف الثاني ثانوي في الفصل الدراسي الاول عن حلول بعض الاسئلة التي يجدون صعوبة في حلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن هذه الاسئلة التي تم طرحها والاستفسار عنها بكثرة اعط شواهد من القران الكريم على الوظائف الاعرابيه التاليه.

اعط شواهد من القران الكريم على الوظائف الاعرابيه التاليه

امثلة من القران الكريم على الوظائف الاعرابية التالية :



فاعل "وقال نسوةٌ "

نائب فاعل "يعرفُ المجرمون بسيماهم"

خبر لحرف ناسخ "ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنَّهم مغرقون"

مجرور بالإضافة "هذا خلق ُ اللهِ"

تمييز "اشتعل الرأسُ شَيْباً"

مفعول لأجله "يَجْعَلُونَ أصابِعَهُمْ في آذَانِهمْ من الصَواعِقِ حَذَرَ المَوتِ"

ظرف زمان "وسبِّح بِحَمْدِ ربِّكَ قبل طُلوعِ الشَّمسِ وقَبْلَ الغرُوب"

ممنوع من الصرف مجرور بالفتحة "فعدة من أيام أخر"

مضارع صحيح الآخر منصوب "لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي"

مبتدأ+خبر "الحمد لله رب العالمين"

اسم لفعل ناسخ "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ"

مجرور بالحروف "إذ قال لبنيه ماتعبدون من بعدي "

حال "لا تَعْثَوْا في الأرض مُفْسِدين"

مفعول به "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول"

مفعول مطلق "وكلًمَ اللهُ مُوسىَ تَكلِيماً"

ظرف مكان "وفوق كل ذي علم عليم"

ممنوع من الصرف مجرور بالكسرة "سلام على نوح في العالمين"

فعل من الأفعال الخمسة مجزوم "أولَئِكَ لَم يَكُونُوا مُعجِزينَ في الأرض