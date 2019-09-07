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نتائج مسابقة كلية الهندسة المعمارية 2020 الدفعة الجديدة في جمهورية مصر العربية

  • فلسطين اليوم
  • 11:19 - 07 سبتمبر 2019
نتائج مسابقة كلية الهندسة المعمارية 2020 الدفعة الجديدة نتائج مسابقة كلية الهندسة المعمارية 2020 الدفعة الجديدة
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اعلن المجلس الأعلى للكليات التكنولوجية في ، مصر، عن إنشاء 8 كليات تكنولوجية جديدة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك لقبول الطلاب الناجحين في الثانوية العامة والدبلومات الفنية، نظام 3 سنوات، دفعة العام الحالي 2019، للدراسة بها للعام الدراسي المقبل 2019-2020.

واوضح المجلس أنه سوف يقوم مكتب التنسيق بتحديد تنسيق الجامعات هذا العام، وذلك حسب نسب مجموع الطلاب ونسب الإقبال على الكليات واختيار الأعداد المناسبة لها، على أن يكون المؤهل المتخذ بعد الانتهاء من الدراسة في تلك الكليات هو البكالوريوس المهني بالتخصص الذي اختاره الطالب.

كما اعلنت الوزارة عن افتتاح الكليات التكنولوجية الجديدة لقبول الطلاب، من خريجي الدبلومات الفنية، نظام 3 سنوات، والثانوية العامة، لعام 2019، ويتم بداية الدراسة في 3 كليات جديدة، بشكل مبدئي وهي:

اسم الجامعة المكان
جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية القاهرة
جامعة الدلتا التكنولوجية قويسنا
جامعة بني سويف التكنولوجية بني سويف

واشارت الوزارة الى انها سوف تستكمل باقي الكليات التكنولوجية في الفترة المقبلة وتتضمن الكليات التالية:

  • كلية التشييد والصيانة ومواد البناء.
  • كلية العلوم الصحية والتطبيقية.
  • كليات المصايد والاستزراع السمكي.
  • كليات الترميم
  • كليات الكهرباء والطاقة.
  • كليات الفندقة والخدمات السياحية.
  • كليات الصناعات الإلكترونية والمعدنية والجلود.
  • كليات لإنتاج الورق والطباعة.
  • كليات تخص السيارات والشاحنات.
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