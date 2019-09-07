فضل صيام يوم عاشوراء والأعمال والأدعية المستحبة فيه

نتقدم لكم اليوم من خلال موقعنا، فلسطين اليوم، فضل صيام تاسوعاء وعاشوراء حيث تكمن أهمية هذا اليوم في نجاة موسى -عليه السلام- وقومه من بني إسرائيل، وبطش فرعون، وملئه، وجاء عن الرسول -صل الله عليه وسلم- أنه رأي اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ماهذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجّى الله بني إسرائيل من عدوّهم، فصامه موسى – عند مسلم شكراً – فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: فأنا أحقّ بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، ومن هنا جاء السبب وراء صيام يوم عاشوراء.

عن فضل صيام هذا اليوم قال النبي "صيامُ يومِ عاشُوراءَ، أحتسِبُ على اللهِ أن يكَفِّرَ السَّنةَ التي قَبْلَه"، وهو يوم نجّى فيه الله نبيه موسى عليه السلام ومن آمن معه من فرعون، وفيه أيضا قتل الحسين بن علي حفيد نبينا في معركة كربلاء بعد أن تمّت محاصرته ومن معه من قِبل رجال يزيد بن معاوية أيامًا ومُنع عنه الماء، وكان هذا في العاشر من شهر محرم من سنة 61 للهجرة، وأطلق المسلمون عليه لقب "سيد الشهداء" بعد انتهاء المعركة، وأصبح يوم العاشر من محرم أو يوم عاشوراء، يوم وقوع المعركة واستشهاد الحسين، رمزاً عند الشيعة لثورة المظلوم على الظالم.

لصيام يوم عاشوراء ثلاث مراتب، أولها وأكملها صيام اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وثانيها صيام اليوم التاسع والعاشر، والمرتبة الأخيرة هي صيام اليوم العاشر منفرداً .

يستحب في يوم عاشوراء التوسعة على الأهل، وذلك وفق ما روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – في حديث أبي هريرة أنه قال :«مَنْ وَسَّعَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ» أخرجه البيهقى فى "شعب الإيمان"، قال ابن عيينة: قد جربناه منذ خمسين سنة أو ستين فما رأينا إلا خيرًا.

من الأدعية والأذكار المستحبة ذكرها يوم عاشوراء، سبحانك أنت الله الحي الذي لا يموت، تباركت وتعاليت عمل يفعل الظالمين، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، يارب لا تحرمني من رحمتك وغفرانك.

كما يستحب الدعاء: ربنا لا تحملنا مالا طاقة لنا به، واعفوا عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولنا فنصرنا على القوم الكافرين، اللهم أنت رازق السائلين وغائث العائثين، إياك نعبدك وأياك نستعين، اللهم افتح لنا ابواب رحمتك، اللهم نجنا من ما نخاف، اللهم استرنا بسترك العظيم، اللهم اشفي مرضانا ومرضي المسلمين