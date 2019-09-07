ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

8 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

رابط الفحص.. تكافل تنشر أسماء المستفيدين من الحقيبة المدرسية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:45 - 07 سبتمبر 2019
لجنة تكافل لجنة تكافل
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

بدأت اللجنة الوطنية الاسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي (تكافل) اليوم بتوزيع مشروع الحقيبة المدرسية 2019على محتاجي قطاع غزة.

وأكدت "تكافل" أن المشروع بتبرع سخي من دولة الإمارات العربية المتحدة، ويستمر التوزيع حتى يوم الثلاثاء المقبل.

ولمعرفة الاسماء اضغط هنا ...

الأكثر مشاهدة

متعلقات