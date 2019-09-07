الاونروا تفتتح أكبر مستودع لها في قطاع غزة

أعلن نائب المفوض العام لوكالة "أونروا" في الشرق الأدنى كريستيان سوندرز، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) افتتحت أكبر مستودع إمدادات جديد لها في رفح، جنوبي قطاع غزة، بدعم من المملكة العربية السعودية.

وتوجه كريستيان سوندرز بالشكر للسعودية لما قدمته من دعم كبير من خلال الصندوق السعودي للتنمية للأونروا ولاجئي فلسطين"، مشيراً إلى أن بناء المستودع هو جزء من اتفاقية تم توقيعها بين الأونروا والصندوق السعودي للتنمية في مايو/ أيار 2015 بقيمة 62 مليون دولار أمريكي.

وبينت الوكالة أن مستوع الإمدادات يشمل ساحة مفتوحة للحاويات (الكونتينرات) و26 مستودعًا ومنطقة لوقوف السيارات، ومحطة وقود، إضافة إلى مبنى إداري.

ولفتت "أونروا" إلى أن هذه الاتفاقية أسهمت أيضًا بتقديم التمويل لإصلاح وإعادة بناء الوحدات السكنية ودعم تطوير البنية التحتية التعليمية والصحية لمنشآت الأونروا في غزة.

وسيكون المستودع الأكبر في قطاع غزة المركز الرئيسي لعملياتها في المحافظات الجنوبية، إضافةً لكونه المستودع الرئيس لتخزين المواد الغذائية الأساسية التي توزعها الوكالة، مبينةً أنه سيخدم نحو مليون لاجئ بشكل ربع سنوي بما في ذلك المواد العينية الطارئة والأدوية.