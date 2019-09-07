حماس: الأصوات النشاز تتقاطع مع أصوات العدو والمقاومة لن تتخلى عن حماية شعبنا

استنكرت حركة حماس تصريحات بعض الأصوات التي وصفتها بـ"النشاز" التي تقاطعت مع العدو المجرم في تشويه صورة العمل النضالي الفلسطيني الموحد وتضحيات شعبنا لكسر الحصار، كما قالت حماس.

وقالت حماس في بيان صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه

"إن المقاومة الباسلة التي لم تفرط بدماء الشهداء يوما ما ستبقى الدرع الحامي لهذا الشعب، ولن تتخلى عن واجبها في الدفاع عنه وحماية مصالحة وردع الاحتلال المجرم"، جاء ذلك بعد تصريحات مسيئة لحركة حماس محملة إياها المسؤولية عن استشهاد طفلين برصاص الاحتلال.

وشددت على أن مسيرات العودة وكسر الحصار ستستمر كوسيلة كفاحية، واستمرارا لمسيرة شعبنا في الجهاد والمقاومة حتى تحقيق أهدافها.

ووجهت حماس التحية لأهل غزة الذين لا يزالون يسطرون بصمودهم الأسطوري أروع ملاحم العزة والصمود والثبات رغم معاناتهم الصعبة تحت وطأة حصار دولي ظالم لم يتعرض له شعب في تاريخ الأمم.

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" شهداء جمعة "حماية الجبهة الداخلية" الطفلين خالد الربعي وعلي الاشقر، وحملت العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن نتائج وتداعيات هذه الجريمة والتجرؤ على دماء أبناء شعبنا، معتبرة "ان قتل الطفلين جريمة نكراء وبمثابة عدوان واضح على شعبنا، وتعكس العقلية الإجرامية التي يتعامل بها العدو الصهيوني مع المتظاهرين العزل وأهل غزة المحاصرين".