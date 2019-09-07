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نتنياهو يتفاخر بـ"الهرولة" العربية نحو الاحتلال الإسرائيلي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:19 - 07 سبتمبر 2019
نتنياهو مع قابوس نتنياهو مع قابوس
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تفاخر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بهرولة بعض الأنظمة العربية نحو الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن "التطبيع العربي مع إسرائيل يتزايد ويحمل تحولات مهمة".

ادعى نتنياهو أن هناك تحولات مهمة في توجهات الدول والشعوب العربية تجاه "إسرائيل"، وأن هناك تزايد ملحوظ في حالة التطبيع العربي مع إسرائيل التي تعمل للدفاع عن المنطقة بأكملها إزاء ما وصفه بـ "العدوان الإيراني المستمر"، بحسب زعمه.

وادعى نتنياهو أن العديد من القادة العرب يدركون الآن أنه لابد من دفع العلاقات مع إسرائيل في مجالات التجارة والتكنولوجيا والطاقة والمياه والأمن وغيرها، بصرف النظر عن التعثر على المسار الفلسطيني، قائلاً "التطبيع معنا يتزايد ..".

وأضاف: أعتقد انه من الممكن التوصل لاتفاقات سلام أخرى، لكن الجديد هو أن دولا عربية باتت تدرك أن بإمكاننا المضي قدما في أمور عدة خاصة في المجال الأمني وأنا سعيد بذلك للغاية".

 

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