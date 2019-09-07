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إيران تنفذ الخطوة الثالث على أعين العالم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:13 - 07 سبتمبر 2019
طهران وواشنطن طهران وواشنطن
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بدأت الجمهورية الإيرانية تنفيذ تهديداتها والشروع بالخطوة الثالثة لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي.

وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن بلاده بدأت منذ أمس الجمعة بالتراجع عن كل التزاماتها بعد انسحاب الولايات المتحدة الامريكية من الاتفاق النووي.

وقال "بعد الاتفاق النووي واجهنا نكث العهود الأمريكية، وكان ذروتها انسحاب واشنطن من هذا الاتفاق، لذلك قررنا إيجاد توازن في التعهدات حتى عودة الجانب الآخر إلى تعهداته".

وأشار إلى أن إيران تسعى لإيجاد توازن بين حقوقها والتزامات الطرف المقابل في الاتفاق النووي.

وأكد كمالوندي أنه لم يعد أمام إيران الآن أي تعهد بشأن مستوى تخصيب اليورانيوم، و"ماضون في طريقنا لتحقيق نسبة التخصيب التي نطمح إليها".

 

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