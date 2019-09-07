تنزيل تطبيق zao الصيني زاو الجديد 2019

وهو تطبيق مجاني للتزييف العميق او ما يُعرف بالـDeepFake، على نطاق واسع في الصين، متيحا لمستخدميه وضع وجوههم محل وجوه مشاهير في مشاهد من مئات الأفلام والبرامج التلفزيونية، بمجرد تحميلهم صورة واحدة فقط.

وقد أطلق التطبيق الجمعة 30 آب 2019. وأصبح الأكثر تنزيلًا في متجر التطبيقات الصيني خلال عطلة نهاية الأسبوع، في وقت يواجه موجة انتقادات باعتباره "كارثة" تهدّد الخصوصية.

وقد نشر حساب Allan Xia على "تويتر" تطبيقا عمليا (اعلاه) يظهر ما يمكن Zao ان يحققه، وذلك من خلال مقطع فيديو مدته 30 ثانية تم خلاله وضع وجهه محل وجه النجم الاميركي ليوناردو دي كابريو في مشاهد شهيرة من عدد من افلامه.

ووفقًا للحساب، تم إنشاء المقاطع في أقل من 8 ثوانٍ انطلاقا من صورة واحدة فقط. لكن "بلومبرغ" يشير إلى أن التطبيق يمكن أن يرشد أيضًا المستخدم في عملية التقاط سلسلة صور فوتوغرافية، بحيث يطلب منه فتح فمه وإغلاق عينيه، وذلك لتوليد نتائج أكثر واقعية.

وعلى غرار تطبيق FaceApp الذي أشعل جدلا عالميا، فإن سياسة خصوصية ZAO هي التي تثير المخاوف بقدر تقنيتها، وفقا لما يورد موقع "فوربس". والامر يتعلق بالحقوق التي يمنحها المستخدمون للمطورين، على الصور التي يحملونها.

رابط تحميل تطبيق zao مع الشرح