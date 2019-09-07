الأسرى المضربين عن الطعام يواصلون معركة الأمعاء الخاوية

يواصل ستة اسرى فلسطينيين اضرابهم المفتوح عن الطعام في معتقلات الاحتلال رفضاً لاستمرار اعتقالهم الإداري، ويتقدم اضراب الاسرى الأسير طارق قعدان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي.

وذكرت مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء أن الأسير أحمد غنام (42 عاماً) من مدينة دورا قضاء محافظة الخليل مضرب منذ 55 يوماً، الأسير سلطان خلوف (38 عاماً) من بلدة برقين قضاء محافظة جنين مضرب منذ 51 يوما، والاسير إسماعيل علي (30 عاماً) من بلدة أبو ديس قضاء القدس مضرب منذ 45 يوماً، الأسير طارق قعدان (46 عاماً) من محافظة جنين ومضرب منذ 38 يوماً، والأسير ناصر الجدع (30 عاماً) من بلدة برقين في محافظة جنين مضرب منذ 31 يوما، الأسير ثائر حمدان (30 عاماً) من بلدة بيت سيرا مضرب منذ 26 يوما.

يشار إلى أن الأسير حذيفة حلبية انهى إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي استمر 67 يوما وفرض إرادته واستجابة الاحتلال لمطلبه بتحديد سقف لاعتقاله الإداري وتحديد موعد للإفراج عنه؛ ستة أسرى يواصلون إضرابهم.