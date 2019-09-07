بالأرقام ..أعداد الفلسطينيين وأماكنهم بالعالم

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والجاليات الفلسطينية بالعالم، إحصائية جديدة توثق أعداد الفلسطينيين في دول العالم خلال عام 2019.

وبحسب الإحصائية، فإن عدد الفلسطينيين في العالم يبلغ نحو 15.3 مليون نسمة، ويتواجد داخل أرض الوطن نحو 7 ملايين فلسطيني، فيما يتواجد باقي الفلسطينيين في جميع القارات العالمية.

وأوضحت أنه "يعيش في الدول المجاورة لفلسطين (الأردن وسوريا ولبنان) نحو 5 ملايين و555 ألف و451 فلسطيني، ويقطن في الدول العربية نحو مليون و337 ألف و400 فلسطيني".

وأشارت إلى أنه يقطن في قارة أمريكا الجنوبية 821 ألفا و800 فلسطيني، وفي أوروبا يتواجد 293 ألفا و800 فلسطيني، وفي أمريكا الشمالية يعيش 299 ألف فلسطيني، فيما يعيش في ماليزيا وباكستان وأندونيسيا نحو 5 آلاف و100 فلسطيني، وفي قارة أستراليا ألف و500 فلسطيني.