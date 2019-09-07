تعرفوا على خليفة غرينبلات.. من هو بيركوفيتش المتعصب؟!

ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية أنَّ أفي بيركوفيتش مستشار جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، سيحل محل المبعوث الأمريكي دونالد ترامب الخاص للسلام بالشرق الأوسط.

وذكر قناة كان الإسرائيلية أن غرينبلات استقال بسبب تأجيل طرح خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن"، منوهة بأن "استقالة غرينبلات تأتي في تطور درامي على الساحة السياسية وذلك قبل أقل من أسبوعين على انتخابات الكنيست الإسرائيلي".

من جانبها، أوضحت صحيفة "معاريف" أن بيركوفيتش (30 عاما) الذي يعمل مستشارا خاصا في البيت الأبيض، هو خريج كلية الحقوق بجامعة "هارفارد" عام 2016، ومنذ تخرجه يعتبر المساعد الأيمن لكوشنر.

ونوهت الصحيفة، أن المبعوث الأمريكي الجديد بيركوفيتش، شارك في حملة ترامب للانتخابات الرئاسية عام 2016، موضحة أن تعيين بركوفيتش "أثار العديد من الأسئلة بين الدبلوماسيين السابقين الذين وجدوا صعوبة في فهم كيفية وضع هذه المهمة على عاتق خريج جامعي شاب يتخذ خطواته الأولى في عالم السياسة".

وأوضحت هوب هيكس، المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض في2017 أن "دور بيركوفيتش كان إداريا ولوجستيا في المقام الأول، وكان يتضمن التنسيق في الغالب للاجتماعات".