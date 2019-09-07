تتعقبها أمريكا.. ناقلة نفط إيرانية تظهر قرب سوريا

أكدت وكالة أنباء “أسوشيتد برس” اليوم السبت، ظهور ناقلة النفط الإيرانية التي كانت الولايات المتحدة تحاول ضبطها بالقرب من ميناء طرطوس السوري، حسبما نقلا عن صور الأقمار الاصطناعية.

وكانت الناقلة “أدريان داريا1” قد اختفت في وقت سابق من الأسبوع الجاري من أجهزة التتبع التي تعمل بالأقمار الاصطناعية على مسافة ليست بعيدة عن الساحل السوري، وذلك وفقا لبيانات جمعتها وكالة أبناء بلومبرغ.

ويعتقد أن الناقلة تحمل مليوني برميل من النفط.

وقالت بلومبرغ في وقت سابق إن آخر موقع معلوم للناقلة كان شرق البحر المتوسط بين قبرص والساحل السوري.

وأضافت أن أحدث البيانات المتاحة تشير إلى أن الناقلة كانت ممتلئة بالنفط.

ولعبت الناقلة، المعروفة سابقا باسم “غريس 1″، دورا رئيسيا في نزاع دام أشهر بين الغرب وإيران. واحتجزت القوات البريطانية الناقلة قبالة جبل طارق في أوائل تموز/ يوليو، للاشتباه في قيامها بنقل نفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وأفرجت سلطات جبل طارق عن السفينة في 15 آب/ أغسطس، مشيرة إلى أن إيران قدمت ضمانات بأن السفينة لن تبحر إلى جهة يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات.