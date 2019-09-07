ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الطقس: انخفاض الحرارة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:10 - 07 سبتمبر 2019
طقس معتدل طقس معتدل
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وفي ساعات الظهيرة تكون الأجواء حارة نسبياً، وفي ساعات الليل تعتدل الأجواء في معظم المناطق، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

أما غدا الأحد، فلا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لهطول رذاذ صباحاً.

وفي ساعات النهار ترتفع درجات الحرارة مع بقائها دون معدلاتها السنوية العامة بقليل، وفي ساعات الليل تكون الاجواء معتدلة في معظم المناطق ومائلة للبرودة قليلاً في القمم الجبلية، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة، والله تعالى أعلم

الأكثر مشاهدة

متعلقات