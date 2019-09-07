الطقس: انخفاض الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وفي ساعات الظهيرة تكون الأجواء حارة نسبياً، وفي ساعات الليل تعتدل الأجواء في معظم المناطق، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

أما غدا الأحد، فلا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لهطول رذاذ صباحاً.

وفي ساعات النهار ترتفع درجات الحرارة مع بقائها دون معدلاتها السنوية العامة بقليل، وفي ساعات الليل تكون الاجواء معتدلة في معظم المناطق ومائلة للبرودة قليلاً في القمم الجبلية، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة، والله تعالى أعلم