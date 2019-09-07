ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

قوات الاحتلال تقصف مواقع للمقاومة في قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - مراسلنا
  • 08:02 - 07 سبتمبر 2019
قصف غزة قصف غزة
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

قصف الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم السبت، عدداً من مواقع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بذريعة الرد على اطلاق صواريخ نحو المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

واستهدفت طائرة استطلاع اسرائيلية (مسيرة) موقع "عسقلان" شمال بلدة بيت لاهيا، فيما قصفت مدفعية الاحتلال قبل ذلك بوقت قصير مرصدا للمقاومة في بلدة بيت حانون.

كما، واغارت الطائرات الحربية على موقع للمقاومة شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وذكر مراسلنا وفقاً لمصادر طبية أن أحداً لم يصب بأذى.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي سقوط عدداً من القذائف الصاروخية في المستوطنات المحاذية للقطاع.

يشار إلى أن طفلين ارتقيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة خلال مشاركتهم في مسيرات العودة وكسر الحصار.

 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات