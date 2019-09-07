قوات الاحتلال تقصف مواقع للمقاومة في قطاع غزة

قصف الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم السبت، عدداً من مواقع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بذريعة الرد على اطلاق صواريخ نحو المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

واستهدفت طائرة استطلاع اسرائيلية (مسيرة) موقع "عسقلان" شمال بلدة بيت لاهيا، فيما قصفت مدفعية الاحتلال قبل ذلك بوقت قصير مرصدا للمقاومة في بلدة بيت حانون.

كما، واغارت الطائرات الحربية على موقع للمقاومة شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وذكر مراسلنا وفقاً لمصادر طبية أن أحداً لم يصب بأذى.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي سقوط عدداً من القذائف الصاروخية في المستوطنات المحاذية للقطاع.

يشار إلى أن طفلين ارتقيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة خلال مشاركتهم في مسيرات العودة وكسر الحصار.