الاحتلال: اطلاق صواريخ من غزة و صفارات الانذار تدوي في مستوطنات الغلاف

ذكرت وسائل الاعلام العبرية مساء اليوم الجمعة بأن عدة قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة، سقطت في منطقة مفتوحة بمستوطنة "شعار هنيغف".

و قال الناطق باسم جيش الاحتلال: "بعد انطلاق صفارات الإنذار في منطقة غلاف غزة، الحديث عن رصد اطلاق 5 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات".

و كانت صفارات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة، و مستوطنة "أور هنير"، دون وقوع إصابات، وفقاً للمصادر العبرية.

يأتي ذلك بعد أن استشهد عصر اليوم الجمعة، فلسطينيان وأصيب 66 مواطنا فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال شرقي قطاع غزة، إصابة عدد منهم بالرصاص الحي، و ذلك خلال مشاركتهم في الأسبوع الـ 73 في مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، والذي يحمل اسم جمعة "حماية الجبهة الداخلية".