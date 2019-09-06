الهيئة الوطنية تستنكر دعوة "فتح" لوقف مسيرات العودة

استنكرت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار ما ورد في بيان نشرته وكالة أنباء "وفا" الرسمية منسوبا لحركة فتح ، تطالب فيه المشاركين في مسيرات العودة بوقف ما وصفته "الاستهانة بأبناء شعبنا حفاظا على أولوياتنا في المعركة السياسية من أجل القدس ومقدساتنا التي تنتهك يوميا سواء في المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي" !!

و أكدت الهيئة في بيان لها مساء الجمعة أن من يتحمل المسؤولية عمّا يجري من عدوان بحق شعبنا هو الاحتلال وحده، و أن أي محاولة لقول غير ذلك يمثل خلل بالرؤية لمن كتب البيان، واستهانة بتضحيات شعبنا التي تتوالى دفاعا عن الأرض والمقدسات.

و طالبت الهيئة بمحاسبة ومعاقبة من صاغ هذا البيان الذي لا يمثل في عرفنا إلا من كتبه، مؤكدة بأن الموقف الوطني لكل حركات التحرر الفلسطينية ثابت ومعروف ولا يمكن أن يبرر اي فلسطيني جرائم الاحتلال مهما كان وجه الاختلاف.

و تابع البيان: "إننا نوجه التحية لأرواح شهدائنا الأبرار على مدار حركة النضال والكفاح الوطني الفلسطيني، و آخرهم الشهيدين" خالد الربعي وعلي الاشقر" والتي جاءت مسيرات العودة واحدة من محطاتها المهمة ، كما نوجه التحية لجرحانا الميامين وأسرانا الأبطال ونؤكد وفاءنا لهم ولكل التضحيات والدماء التي سالت وأننا سنمضي على عهدهم نحفظ وصاياهم ونواصل طريقهم الذي عبدته الدماء الطاهرة في كل الميادين دفاعا عن فلسطين وترابها المقدس وعن القدس والأقصى والخليل ومسجدها وعن كل ثابت من ثوابتنا ولأجل كل حق من حقوقنا".

و اكدت الهيئة على أن المعارك الحقيقية التي يتلاقى فيها شعبنا هي في الميدان لمواجهة المستوطنين واقتحاماتهم والتصدي للاحتلال وعدوانه .