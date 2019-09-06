رئيس برشلونة: ميسي سيبقى معنا لسنوات عديدة

أكد جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سيبقى في النادي لأطول فترة ممكنة.

جاء ذلك بعدما ترددت أنباء عبر وسائل الاعلام الإسبانية، بشأن وجود بند في عقد ميسي يتيح له الرحيل عن برشلونة نهاية الموسم الحالي.

وفي تصريح صحفي، الجمعة، قال بارتوميو، "ميسي، لديه عقد ويمكن أن يقرر مستقبله في موسم 2020، تمامًا كما حدث مع تشابي وإنييستا".

وأضاف: "لسنا قلقين على الإطلاق لأن ميسي كان رائعًا وسيظل يلعب لسنوات عديدة في برشلونة".

واختتم رئيس النادي تصريحاته بالقول "عقد ميسي ينتهي في يونيو/ حزيران 2021، وتم الاتفاق على أنه في نهاية الموسم قبل الأخير كان لديه القدرة على فسخ عقده والانتقال إلى نادي آخر، لقد اكتسب حرية تقرير مستقبله".