الشرطة تكشف ملابسات اختلاس 140 الف شيكل من بنك بالخليل

كشفت ادارة فرع المباحث العامة في شرطة محافظة الخليل اليوم ملابسات جريمة اختلاس مبلغ ١٤٠ ألف شيكل من احد البنوك في الخليل .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة بأنه وبناء على شكوى تقدمت بها إدارة أحد البنوك لفرع ادارة المباحث العامة في شرطة محافظة رام الله مفادها الاشتباه بسرقة مبلغ مالي من داخل حساب أحد العملاء في فرع (البنك) ،على الفور باشرت الشرطة بإجراءات البحث والتحري بالتعاون بين فرعي المباحث العامة في محافظتي الخليل و رام الله , وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المشتبه به ، وتبين انه موظف في فرع البنك و قام بالدخول إلى حساب أحد العملاء وحصل على معلومات استخدمها في تزوير هوية صاحب الحساب ومن ثم قام بسحب المبلغ المالي من حسابه .

وأشارت بان ادارة المباحث العامة وبناء على أمر تفتيش من النيابة قامت بتفتيش منزل المشتبه به وضبطت بداخله ١٢٧ ألف و٤٠٠ شيكل من المبلغ المختلس.

وأكدت العلاقات العامة والإعلام في الشرطة انه تم توقيف المشتبه به لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.