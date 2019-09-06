معاريف" تكشف.. من هو خليفة مهندس "صفقة القرن"؟

كشفت صحيفة معاريف العبرية، صباح اليوم الجمعة، عن الشخصية التي ستتولى منصب المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، خلفا لجيسون غرينبلات.

وذكرت الصحيفة العبرية، صباح اليوم أن "آفي بركوفيتش"، سيخلف "غرينبلات"، بعد تقديم الأخير استقالته أمس الخميس، للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤكدا أنه سيقدم تلك الاستقالة فور الإعلان عن الشق السياسي للخطة الأمريكية في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن".

وذكرت الصحيفة أن بركوفيتش (30 عاما)، خريج كلية الحقوق بجامعة هارفارد، وأنهى تعليمه في العام 2016، والذي يعمل مستشارا خاصا للبيت الأبيض، وهو المساعد الأيمن لغاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب.

وبحسب معاريف، فإن بركوفيتش كان يعمل ضمن فريق "صفقة القرن" إلى جانب كوشنر والسفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، وغرينبلات الذي قدم استقالته، وسبق له العمل في الحملة الانتخابية للرئيس ترامب، في العام 2016.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن بركوفيتش، نشأ في بيت يهودي أرثوذكسي، وتعلم في إسرائيل لمدة عامين، في سيمينار أرثوذكسي بعد مرحلة الثانوية العامة، وهو ابن عم هوارد فريدمان، الرئيس الأرثوذكسي الأول لمنظمة "إيباك".