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بنزيمة يحصد جائزة جديدة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:18 - 06 سبتمبر 2019
كريم بنزيمة نجم ريال مدريد الاسباني كريم بنزيمة نجم ريال مدريد الاسباني
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حصد نجم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيمة، جائزة أفضل لاعب في صفوف فريقه خلال شهر آب/أغسطس الماضي، باختيار الجماهير.

ونال بنزيمة الجائزة التي توج بها 5 مرات الموسم الماضي، والذي بدأ الموسم الحالي بتسجيل هدفين وصنع هدف خلال أول 3 مباريات في الليغا ضد سيلتا فيغو وبلد الوليد وفياريال.

وقال بنزيمة خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي "أنا سعيد للغاية، وهي جائزة تمنحني الكثير من الثقة لتقديم مباريات جيدة والاستمتاع بممارسة كرة القدم".

وأضاف "في أيلول/سبتمبر الجاري لدينا العديد من التحديات، وهذه هي كرة القدم، لكننا نحبها لأننا ننتظر المباريات المهمة، سيكون شهرًا صعبًا للغاية بالنسبة لنا".

وختم بنزيمة حديثه بقوله "يجب علينا أن نعمل بشكل جيد من أجل تحقيق الانتصارات".

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