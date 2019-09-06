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قوات الاحتلال تعتقل فتى في محيط الحرم الابراهيمي بدعوى حيازته سكين

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 19:18 - 06 سبتمبر 2019
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أفادت مصادر أمنية أن  قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اعتقلت مساء اليوم الجمعة، فتى في محيط الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، وأغلقت طريقا رئيسيا في المحافظة يربط بين عدد من القرى.

وقالت المصادرإن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى جابر حمد حمدي جابر (16 عاما) من مدينة الخليل بحجة حيازته سكينا.

كما أغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على الطريق الرئيسي قرب بلدة بيت عوا، ومنعت المواطنين من التنقل بين قرى جنوب غرب الخليل، حيث يربط هذا الطريق بلدتي بيت عوا ودير سامت، بقرى المجد وسكة وبيت الروش ودير العسل.

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