حماس تحمل الاحتلال المسؤولية عن استهداف المدنيين في مسيرات العودة

‏‏أكدت حركة حماس أن تغول الاحتلال على دماء المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة، جريمة يتحمل الاحتلال كامل تداعياتها.

و قالت الحركة على لسان الناطق باسمها حازم قاسم إن تعمد الاحتلال استهداف المتظاهرين السلميين، يؤكد الطبيعة الدموية لقادة الاحتلال، الذي لم يتوقف إرهابهم منذ وصول العصابات الصهيونية لأرض فلسطين.

و أضاف قاسم قائلاً: "يجب أن يصنف الاحتلال كدولة ارهابية، وأن يلاحق قادته كمجرمي حرب".

و أشار قاسم الى أن هذه الجرائم لن توقف نضال شعبنا لانتزاع حرية واسترداد أرضه ومقدساته، وممارسة حقه بالعيش الكريم بكسر الحصار عن نفسه.

و استشهد عصر اليوم الجمعة، فلسطينيان وأصيب 66 مواطنا فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال شرقي قطاع غزة، إصابة عدد منهم بالرصاص الحي.

وقال مراسلنا : إن الآلاف من الفلسطينيين احتشدوا عصر اليوم الجمعة في مخيمات العودة الخمسة شرقي قطاع غزة للمشاركة في الأسبوع الـ 73 في مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، والذي يحمل اسم جمعة "حماية الجبهة الداخلية".