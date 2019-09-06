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البطش: شعبنا يرفض اي محاولة للتخريب و العبث بجبهتنا الداخلية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:24 - 06 سبتمبر 2019
خالد البطش ‫ خالد البطش ‫
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قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الأستاذ خالد البطش رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، إن الجماهير التي خرجت في مسيرات العودة شرق قطاع غزة اليوم، تؤكد رفضها لأي محاولة للتخريب والفوضى والعبث بجبهتنا وساحتنا الداخلية في غزة.

وأوضح البطش في تصريحات للصحفيين خلال مشاركته في جمعة "حماية الجبهة الداخلية" إن لمقاومة الفلسطينية وأجهزة الأمن، أفشلت مخططا للفوضى والفلتان الأمني في غزة .

وأضاف: أفشلنا المخطط الإسرائيلي بفضل المقاومة وأجهزة الأمن والعمل الدؤوب".

وأكد البطش على استمرار مسيرات العودة حتى تحقق أهدافها.

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