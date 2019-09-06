الهيئة الوطنية العليا: الجمعة القادمة بعنوان " فلتشطب أوسلو من تاريخنا"

أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، اليوم الجمعة، على استمرار المسيرات وتعزيز الحضور الجماهيري فيها مؤكدين للاحتلال بأن المؤامرات الخبيثة كرد جماهيري على هذا العمل الاجرامي اللعين.

وأكدت الهيئة في بيان لها في ختام فعاليات الجمعة الـ 73 التي جاءت تحت عنوان "حماية الجبهة الداخلية"، على سلامة وتماسك الجبهة الداخلية في مواجهة الاحتلال ومخططاته الشريرة "فسلامة جبهتنا الداخلية ضمان لاستمرار المقاومة ومسيرات العودة "

وتوجهت الهيئة بالتحية لشهداء وجرحى شعبنا وفي مقدمتهم شهداء وجرحى مسيرات العودة وكسر الحصار، ونوجه التحية لأسرانا وفي مقدمتهم الأبطال المضربون عن الطعام داعين جماهيرنا لمساندتهم والبدء بالضغط الجماهيري على المستوطنين في الضفة الغربية كي يحققوا مطالبهم العادلة.

وحذرت الهيئة من استمرار الاقتحامات للمسجد الاقصى والحرم الابراهيمي والاعتداء على الوقف المسيحي وتدعو جماهير شعبنا في الضفة المحتلة إلى التصدي لمحاولات الضم والتهويد لأرضنا من قبل زعران المستوطنين فالحفاظ على الارض هي مسئوليتنا جميعا.

ودعت الهيئة الجماهير للمشاركة في فعاليات الجمعة القادمة 74 بعنوان "فلتشطب أوسلو من تاريخنا" في ذكرى توقيعها المشؤوم ورداً على مشاريع الإدارة الأمريكية لتصفية القضية وإجراءاتها بحق قضية اللاجئين، ورفضاً لتهديدات العدو بضم الضفة المحتلة وتهويد المقدسات وتأكيداً على رفض شعبنا للخنوع وحقه في الحرية والاستقلال.

إليكم نص البيان كاملاً

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار

في ختام فعاليات جمعة "حماية الجبهة الداخلية 73"

يا جماهير شعبنا الفلسطيني البطل في قطاعنا الصامد وخليل الرحمن ومخيمات لبنان

يا ابناء امتنا العربية والاسلامية.

للجمعة ال73على التوالي تستمر مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة دون توقف بل تحولت الى مصدر الهام لشعبنا في كل الساحات وعنوانا لمواجهة الاحتلال ومشاريع التصفية ومحاولات فرض التطبيع واستباحة العواصم العربية وفتحها امام العدو لنهب خيرات الأمة . لكن ذلك لم يرق للعدو الصهيوني واذنابه فحرك الاحتلال ادواته مستغلين بعض الشباب المضلل باسم الدين في صفوف الشعب لتفجير انفسهم في رجال الشرطة الفلسطينية لخلق حالة من الفوضى والفلتان عبر مخطط للاحتلال لشق الصف الوطني واشغال ساحتنا في صراعات دموية وخلق حالة من الصراع في صفوف الشعب ومقاومته الباسلة وتحويل طاقات شعبنا التي تواجه الاحتلال الى أتون الصراع الداخلي وتكرار التجارب البائسة في عدد من الدول العربية والاسلامية . ليتم تهويد المقدسات الاسلامية والتي كان اخر عناوينها اقدام المجرم نتنياهو على اقتحام الحرم الابراهيمي بخليل الرحمن في الضفة الغربية امام ملايين المسلمين لكن بفضل من الله وبوعي جماهير شعبنا ومقاومته الباسلة تم افشال هذا المخطط الجهنمي ولم يحصد الاحتلال وادواته الا الخيبة والفشل بل وازدادت بدلا من ذلك عرى الوحدة والعمل المشترك والحرص على سلامة الجماهير وتعززت الثقة بين صفوف المقاومة والاذرع الامنية التي تسند المقاومة وتحمي ظهرها في الحروب والعدوان الصهيوني على شعبنا الفلسطيني بغزة. اننا وفي ختام هذه الفعالية نؤكد على التالي :-

1- استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار وتعزيز الحضور الجماهيري فيها مؤكدين للاحتلال بان المؤامرات الخبيثة كرد جماهيري على هذا العمل الاجرامي اللعين .

2-نؤكد على سلامة وتماسك الجبهة الداخلية في مواجهة الاحتلال ومخططاته الشريرة "فسلامة جبهتنا الداخلية ضمان لاستمرار المقاومة ومسيرات العودة "

3- نوجه التحية لشهداء وجرحى شعبنا وفي مقدمتهم شهداء وجرحى مسيرات العودة وكسر الحصار ونوجه التحية لأسرانا وفي مقدمتهم الابطال المضربون عن الطعام داعين جماهيرنا لمساندتهم والبدء بالضغط الجماهيري على المستوطنين في الضفة الغربية كي يحققوا مطالبهم العادلة.

4- تحذر الهيئة من استمرار الاقتحامات للمسجد الاقصى والحرم الابراهيمي والاعتداء على الوقف المسيحي وتدعو جماهير شعبنا في الضفة المحتلة الى التصدي لمحاولات الضم والتهويد لأرضنا من قبل زعران المستوطنين فالحفاظ على الارض هي مسئوليتنا جميعا.

5- رفضا لتهديدات العدو بضم الضفة المحتلة وتهويد المقدسات وتأكيداً على رفض شعبنا للخنوع وحقه في الحرية والاستقلال ندعوكم للمشاركة في فعاليات الجمعة القادمة "74" بعنوان " فلتشطب اوسلو من تاريخنا " في ذكرى توقيعها المشئوم وردا على مشاريع الادارة الامريكية لتصفية القضية واجراءاتها بحق قضية اللاجئين.

المجد للشهداء –الشفاء للجرحى –الحرية للأسرى

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار

قطاع غزة -6-9-2019