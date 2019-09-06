الرئيس اللبناني يهدد إسرائيل بالرد

شدد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الجمعة، أن لبنان ستدافع عن نفسها بشكل مشروع أمام أي عدوان إسرائيلي ينتهك سيادتها وسلامة أراضيها.

وأبلغ عون ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم، أن الاعتداء الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية من بيروت شكل خروجا عن قواعد الاشتباك الذي تم التوصل إليه بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 الذي التزم لبنان بكل مدرجاته منذ صدوره في العام 2006 وحتى اليوم.

وأكد عون تمسك لبنان بالقرار رقم 1701، معرباً عن شكره لكوبيتش على الجهود التي بذلها مع الأمين العام والدول الشقيقة والصديقة، للتمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب دون تعديل في مهامها.

ولفت عون إلى أن الجيش اللبناني المنتشر إلى جانب القوات الدولية يقوم بواجبه كاملا، تنفيذا لقرارات السلطة السياسية والمجلس الأعلى للدفاع. وفق الوكالة الرسمية.

يشار إلى أن الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، أشاد بموقف الرئيس اللبناني، وأكد على أنه موقف متقدم ويؤكد على وحدة الموقف اللبناني من العدوان الإسرائيلي.