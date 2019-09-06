تعادل سلبي بين الأرجنتين وتشيلي و10 بطاقات صفراء

انتهت المباراة الودية بين منتخبي الأرجنتين وتشيلي بالتعادل السلبي، ورفع 10 بطاقات صفراء من قبل الحكم بسبب الخشونة الزائدة والاعتراضات المتكررة.

وأقيمت المباراة على ملعب ميموريال كوليسييم في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وافتقدت الأرجنتين في المباراة التي أقيمت الخميس، نجمها المصاب ليونيل ميسي، الموقوف 3 أشهر على خلفية انتقاده اللاذع للتحكيم خلال بطولة كوبا أميركا الأخيرة، فيما قرر المدرب ليونيل سكالوني عدم استدعاء مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي سيرخيو أغويرو وجناح باريس سان جرمان الفرنسي أنخل دي ماريا.

في المقابل قاد أليكسيس سانشيس المنتقل حديثا على سبيل الإعارة إلى إنتر الإيطالي من مانشستر يونايتد الإنجليزي هجوم تشيلي، من دون أن ينجح في فك رموز الدفاع الأرجنتيني.

وسبق للمنتخبين أن التقيا في مناسبات عدة أبرزها نهائي بطولة كوبا أميركا عامي 2015 و2016، حيث فازت تشيلي في المناسبتين، لتحرم الأرجنتين من تتويج طال انتظاره في البطولة القارية منذ 1993.

كما تواجها في النسخة الأخيرة من البطولة الأميركية الجنوبية، التي استضافتها البرازيل هذا الصيف، وانتهى اللقاء أرجنتينيا 2-1 في مباراة تحديد المركز الثالث، فيما عاد اللقب لأصحاب الأرض بفوزهم على البيرو 3-1.