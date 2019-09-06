اصابة خمسة مواطنين بانفجار عرضي في موقع للمقاومة

اصيب خمسة مواطنين اليوم الجمعة، إثر انفجار عرضي داخل موقع للمقاومة شمال رفح جنوب قطاع غزة.

وافادت المصادر الطبية أن حالة المصابين الخمسة بين طفيفة ومتوسطة، ونقلوا الى المستشفى الاوروبي في خان يونس، إثر اصابتهم داخل موقع للمقاومة.