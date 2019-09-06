برنامج سند محمد بن سلمان التسجيل في سند الزواج 1441

الآن نتابع معكم كل جديد عبر نقل رابط سند تسجيل الدخول، مبادرة سند للزواج، رابط سند محمد بن سلمان، وهو برنامج إجتماعي عام، تم إنشاؤه بالأمر الملكي في السعودية، ويهدف إلى الدخول ومتابعة عامة وتكوين أسر مسلمة، ونتابع معكم رابط الدخول على سند.

يشترط أن يكون الزوج والزوجة حاصلين على الجنسية السعودية.

يشترط لايتخطى عمر الزوج عن 40 عام ولا تقل عن 21 عام، ولا يزيد عمر الزوجة عن 40 عام، ولا يقل عن 21 عام.

لابد أن يكون الزواج الأول للمواطنين السعوديين.

المؤهل الدراسي للمتقدم لايقل عن الثانوية العامة.

لابد عدم زيادة مدة الزواج عن عام.

عدم زيادة الراتب الشهري للمواطن عن 4000 ريال سعودي.

لابد ألا يكون مهر العروس متجاوز خمسين ألف ريال سعودي.

إعطاء الأولوية فى برنامج سند الزواج 1441 لذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام.

إليكم خطوات تسجيل برنامج سند الزواج 1441 على النحو التالي: