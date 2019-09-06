الكشف عن قرار قضائي مهم لصالح حماس وكتائب القسام في أوروبا‎

اتخذت المحكمة الاوروبية اليوم الجمعة، قراراً مهماً لصالح حركة حماس، وفقاً لما أعلنه المحامي خالد الشولي.

وقال الشولي إن المحكمة الابتدائية الأوروبية في لوكسمبورج قضت لصالح حماس، في الجلسة العلنية التي عقدت في الرابع من أيلول الجاري، فيما يتعلق بقرارات ومراسيم تتعلق بإدراج حماس وذراعها العسكرية كتائب القسام على قوائم الإرهاب.



واشار المحامي الشولي بان القضية المنظورة أمام المحكمة الابتدائية الأوروبية في لوكسمبورج، الخاصة بالقرارات الصادرة عن المجلس أرقام 2018/475 و 2018/1084 والمراسيم الصادرة عنه أرقام 2018/468 و2018/1071، الخاصة بإعادة إدراج حماس وجناحها العسكري كتائب القسام على قوائم الإرهاب، حكمت المحكمة أن هذه القرارات والمراسيم لاغية.

وذكر الشولي أنه على الرغم من أن الغاء القرارين شكلا، لكنه لا يشمل القرارات الصادرة في عام 2019، التي لم يتم الطعن عليها، موضحاً أن الحكم الجديد ليس له علاقة بالقضية الأساسية التي صدر فيها الحكم الأول من المحكمة الابتدائية في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2014، التي ما زالت محل طعن بالنقض أمام محكمة العدل الأوروبية.



وذكر المحامي الشولي ان حماس هي من رفع القضية بالطعن على القرارات، والقرار مهم، حيث إنه يلغي هذه القرارات.