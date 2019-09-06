الجبهة الشعبية تحذر من مخطط خطير لإنهاء القضية الفلسطينية عبر مشاريع التوطين

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين للتصدي العاجل ضد مشاريع التوطين والتهجير التي تسارعت التي تستهدف المخيمات الفلسطينية في لبنان، والتي تُنذر بنكبة جديدة، وتصفية لقضية اللاجئين.

وشددت الجبهة في بيان صحفي وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه على ضرورة إعداد خطة عمل ميدانية عاجلة للتصدي لكل المخططات المشبوهة التي تحاول الدفع باللاجئ الفلسطيني للمناداة بالهجرة الجماعية.

في السياق، حذرت الجبهة الشعبية من خطورة تساوق بعض السماسرة لتسهيل هجرة الفلسطينيين من المخيمات، موضحةً على أن المخططات هي لخدمة المحاولات الأمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية عبر شطب نهائي لقضية اللاجئين وحق العودة بما ينسجم والرؤية الصهيونية.

وبينّت الجبهة إن ما نُشر في وسائل الإعلام عن طلب أمريكي من بعض الدول الأوروبية استيعاب آلاف اللاجئين الفلسطينيين من لبنان ! ما هي إلا لعبة مزدوجة بين الضغط للاستيعاب من جهة والضغط بالاجراءات الخانقة على اللاجئ الفلسطيني من جهة أخرى، لتسهيل الطريق امام فرض صفقة القرن.

ودعت الجبهة الشعبية الى تجاوب الحكومة اللبنانية مع مطالبات شعبنا وكافة مسؤوليه من منظمة التحرير الفلسطينية وهيئات العمل الفلسطينية المشتركة واللجان الشعبية للاجئين لضرورة الحوار الجدي والمسؤول دون تلكؤ او مواربة لمعالجة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها اللاجئ الفلسطيني في لبنان.

وطالبت الجبهة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية من موقع مسؤوليتها القيام بخطة إسعافية عاجلة لإعادة الأمل والحياة لأبناء المخيم عبر خطوات متسارعة لتعزيز صمود المخيم الفلسطيني.

وشددت الجبهة على حماية الوجود الفلسطيني اللاجئ في لبنان من براثن هذه المخططات المشبوهة مسئولية جماعية، وعلى جميع القوى واللجان والهيئات والمؤسسات الفلسطينية المختلفة العمل الفوري من أجل إعادة الاعتبار لكرامة اللاجئين والعمل لمواجهة كل السياسات الظالمة بحقهم.