السلطة تواصل اعتقال مجموعة من كوادر الجهاد الإسلامي بالضفة

تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية اعتقال الأسير المحرر محمد أحمد محمد أبو نصر لليوم 13 على التوالي.

وذكرت مصادر خاصة أن جهاز المخابرات العامة اعتقل الاسير محمد أحمد محمد أبو نصر (25 عاماً) في 25/8/2019

يشار إلى أن محمد أبو نصر قضى في سجون الاحتلال ثلاثة وثلاثين شهرًا في الفترة بين عامي 2015م و2018م.

وفي محافظة نابلس اعتقلت المخابرات العامة التابعة للسلطة الأسير المحرر محمد وليد كامل عيسى (32 عاماً) من تاريخ 21/8/2019م، وتم اعتقاله من منزله في البلدة القديمة بنابلس، علمًا أنه قضى في سجون الاحتلال ما مجموعه اثنين وثلاثين شهرًا.

ومجددًا اعتقلت المخابرات العامة الأسير المحرر أحمد عارف لطفي مفلح (41 عام) بتاريخ 28/8/2019م، بعد أن وجهت له بلاغًا إلى منزله في بلدة أوصرين، وكان الأسير المحرر أحمد مفلح قضى ثلاثة عشر شهرًا في سجون الاحتلال في الفترة بين عامي 2007م و2008م.

بالإضافة إلى ذلك يستمر اعتقال الاسير المحرر شاهر جميل مصطفى الحيح الذي اعتقله جهاز الأمن الوقائي منذ تاريخ 28/08/2019م بعد اقتحام منزل عائلته وتفتيشه بشكل كامل والعبث والتخريب في ممتلكات البيت بشكل عام، وتم اعتقاله الأخ الأسير المحرر شاهر وشقيقه/ عمران ونقلهم إلى مقر جهاز الأمن الوقائي بحلحول بمحافظة الخليل.