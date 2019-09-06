وفاة الرئيس الزيمبابوي السابق عن عمر ناهز 95 عاما

تُوفي رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 95 عاماً بعد صراح طويل من المرض.

واعلن إيمرسون منانغاغوا الرئيس الحالي عبر حسابه في تويتر خبر الوفاة، قائلا: "أعلن ببالغ الحزن وفاة الأب المؤسس لزيمبابوي ورئيسها السابق القائد روبرت موغابي".

واطيح بالرئيس السابق موغابي بعد انقلاب عسكري في البلاد في نوفمبر 2017، منهياً حكماً استمر لثلاثين عاماً.

وولد موغابي في عام 1924 في أسرة فقيرة وأكمل دراسته الجامعية ليعمل مدرسا في بداية حياته، وبعدها انخرط في العمل السياسي المناهض للحكم العنصري آنذاك، ما عرضه للملاحقة والسجن على خلفية نشاطه السياسي.